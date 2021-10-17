Press Trust of India (PTI) haber ajansı, bir gün önce Hindistan’ın Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ani sel ve toprak kaymalarını tetiklediğini ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini açıkladı.

Yağıştan en çok etkilenen bölgelerden Kottayam ve Idukki'de kurtarma çabalarına yardımcı olmak için Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu görevlendirildi.

[Fotoğraf: AP ]

Yetkililer, yoğun yağışın azaldığını, ancak yardım ve kurtarma operasyonları devam ederken ölü sayısının artmasından korktuklarını söyledi.

Kerbela'da 223 kişi hayatını kaybetmişti

İçişleri Bakanı Amit Shah, federal hükümetin Kerala'daki durumu izlediğini ve gereken tüm desteği sağlayacağını söyledi.

2018'de, Kerala’da muson mevsiminin ortasında şiddetli sağanak yağışlar 223 kişinin ölümüne neden oldu ve yüz binlerce kişiyi evlerinden etti.