Hindistan'ın Vadodara kentinde etkili olan yağıs sele neden oldu. İlginç olan ise, sele kapılan bir timsahın mahalleye kadar sürüklenmesiydi. Daha da ilginci, timsahın köpeğe saldırması oldu.

Hindistan'da etkili olan muson yağmurları birçok yerde sele neden oluyor. O noktalardan biri de Vadodara kentiydi.

Kentin yakınlarında bulunan nehir, yağış ve selle birlikte taştı, nehirdeki timsahlar suya kapıldı, mahalle aralarına kadar sürüklendi. Suya kapılan timsahlardan biri köpeğe saldırdı.

Devreye yetkililer girdi, timsahı alıp nehre geri götürdü.

Yetkililer ise, başka timsahların da suya kapılık kente kadar sürüklenmiş olabileceği konusunda halkı uyardı.

Kaynak: TRT Haber