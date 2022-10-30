Köprü faciası, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde yaşandı. Machchu Nehri üzerindeki köprünün çökmesi sonucu çok sayıda kişi suya düştü. En az 60 kişi hayatını kaybetti.

Köprüde bulunanlardan bir kısmı ise nehirden metrelerce yüksekte asılı kaldı. Nehir üzerindeki panik anları kameralara yansıdı.

Yetkililer, kaza sırasında köprüde 400'den fazla kişinin bulunduğunu açıkladı. Kurtarma ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

Yeniden kullanıma açılmıştı

230 metrelik tarihi köprü, Hindistan İngiliz yönetimi altındayken, 19'uncu yüzyılda inşa edildi.

6 aydır yenileme çalışmaları sebebiyle kapalı tutulan köprü, geçen hafta yeniden halkın kullanımına açılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla" ifadelerini kullandı.

Modi ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.

