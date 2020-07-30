Olay, Hindistan’nın başkenti Yeni Delhi'de 16 Temmuz’da meydana geldi.

Bir kişi, yol kenarına park ettiği rikşadan inerek yere düşen elektrik kablosunun üzerine bastı. Söz konusu kişi, o esnada seyir halindeki motosikletin kablolara takılarak, gerilmesiyle 10 metre havaya uçtu.

Havaya uçan adam daha sonra yoldan geçen bir kadının üzerine düştü.