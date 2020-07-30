Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hindistan'da kabloya takılan kişi havada uçarak kadının üzerine düştü
[Fotoğraf: DHA]
Hindistan’da elektrik kablosuna takılan bir kişi, yoldan geçen motosiklete oradan da bir kadının üzerine uçtu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Hindistan’nın başkenti Yeni Delhi'de 16 Temmuz’da meydana geldi.
Bir kişi, yol kenarına park ettiği rikşadan inerek yere düşen elektrik kablosunun üzerine bastı. Söz konusu kişi, o esnada seyir halindeki motosikletin kablolara takılarak, gerilmesiyle 10 metre havaya uçtu.
Havaya uçan adam daha sonra yoldan geçen bir kadının üzerine düştü.
Etiketler: hindistanSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 20:00
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