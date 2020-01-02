Dünya
Hindistan’da fabrikada yangın: 3 yaralı02 Ocak 2020 Perşembe 09:38 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 09:41
Hindistan’da pil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle çatı çöktü. 2 itfaiyeci ve 1 işçi yaralandı.
[Grafik: TRT Haber]
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir pil fabrikasında yangın çıktı.
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin fabrikanın çatısında olduğu sırada meydana gelen patlamada çatı çöktü, 2 itfaiyeci ve 1 işçi yaralandı.
Yetkililer, pillerin yanmasıyla ortaya çıkan dumanın zehirli olabileceği konusunda halkı uyardı.
Kaynak: DHA
Etiketler: pil fabrikası hindistan yangın Yeni Delhi