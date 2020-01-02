Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir pil fabrikasında yangın çıktı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin fabrikanın çatısında olduğu sırada meydana gelen patlamada çatı çöktü, 2 itfaiyeci ve 1 işçi yaralandı.

Yetkililer, pillerin yanmasıyla ortaya çıkan dumanın zehirli olabileceği konusunda halkı uyardı.

Kaynak: DHA