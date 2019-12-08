Dünya
Hindistan'da fabrika yangını: 34 ölü08 Aralık 2019 Pazar 08:38 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 08:38
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangında 34 kişi hayatını kaybetti, sayının artmasından endişe ediliyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki 6 katlı bir fabrikada çıktı. Alevler hızla binayı kapladı, ardından çevre binalara sıçradı.
Yangına 25 itfaiye aracı ile müdahale edildi. İtfaiye yetkilileri yangının söndürüldüğünü duyurdu.
İşçiler binada uyurken yangın çıktı
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında 34 kişi hayatını kaybetti. İçeride bulunanlardan 50 kişi kurtarıldı. 56 kişi bölgeden güvenli alanlara nakledildi.
Yangın sırasında işçilerin binada uyuduğu belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Yeni Delhi yangın hindistan fabrika yangını