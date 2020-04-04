Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, başkent Yeni Delhi'nin Vasant Kunj bölgesinde 30 yaşındaki Abhishek Singh'in, sokağa çıkma yasağına uymadığı için 59 yaşındaki babası Virender Singh hakkında şikayette bulunduğunu belirtti.

Abhishek Singh, şikayet dilekçesinde büt ün ısrarlarına rağmen babasının hükümet tarafından getirilen kurallara uymadığını, her gün dışarı çıktığını dile getirerek, gereğinin yapılmasını talep etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde halkın 24 Mart'tan itibaren 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.