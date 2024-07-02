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Dünya
AA 02.07.2024 15:00

Hindistan'da ayin sırasında çıkan izdihamda 27 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da ayin sırasında çıkan izdihamda 27 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi. İlk belirlemelere göre, izdiham nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi, konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda 25'i kadın, 2'si erkek olmak üzere 27 kişi öldü. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı." dedi.

Kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.​​​​​​​

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