Hindistan WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaları engellemenin yollarını arıyor

Hindistan hükümeti, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram benzeri uygulamaları nasıl engelleyeceği konusunda telekom şirketlerine talepte bulundu.

Hindistan hükümetinin, telekomünikasyon şirketlerine gönderdiği mektupta, "Sizden ricamız, internet üzerinden Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram ve benzeri uygulamaların nasıl engelleneceğine dair desteğinizi istiyoruz. Bu konuda farklı yöntemleri söylemeniz gerek" ifadesi kullanıldı.

Facebook konuyla ilgili açıklama yapmadı

Instagram ve WhatsApp'a sahip olan Facebook konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Telegram da konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

İsmini açıklamayan bir yetkili, "Hükümetin gönderdiği mektup, acil durumlar için bu uygulamaların kapatılmasına çözüm bulunmasıyla ilgiliydi" dedi.

WhatsApp'ın Hindistan'da 200 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor

Hindistan'da yaklaşık 200 milyonu aşkın kullanıcının WhatsApp üzerinden mesajlaştığı açıklandı.

WhatsApp, uygunsuz mesajların önüne geçebilmek için aynı anda 5 kişiyle mesajlaşma ve gruplardaki üye sayılarının azaltılmasına karar vermişti.

Hindistan'da sahte WhatsApp mesajları yüzünden yaşanan linçlerde 2 ayda en az 29 kişi hayatını kaybetmiş, şirket, yalan haberlerle mücadele etmek için gazete reklamları yayınlamıştı.

WhatsApp, 200 milyon kişinin hizmetlerini kullandığı Hindistan'da sahte haberlerin yol açtığı linç dalgası sebebiyle "yönlendirme" hizmetlerini kısıtladığını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters