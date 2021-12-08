Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan askeri helikopterin düştüğü açıklandı.

Hindistan Hava Kuvvetleri de Twitter'da yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın bulunduğu IAF Mi-17V5 tipi helikopterin Tamil Nadu yakınlarında düştüğünü duyurdu.

An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu.

An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 8, 2021

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Hindistan devlet televizyonu Prasar Bharati, alevler içindeki helikopteri söndürmeye çalışan yerel sakinleri gösterirken üç yaralının da hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Hindistan haber ajansı Press Trust ise düşen helikopterin bir hava kuvvetleri üssünden bir askeri okula doğru yola çıktığını ifade etti.

Kaza soruşturuluyor

Helikopterdeki kişi sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmazken yerel haber kanalları, Rawat'ın karısı ve diğer üst düzey savunma yetkilileri de dahil olmak üzere dokuz kişinin yolcu olarak isimlerini gösteren bir yolcu listesi bilgisi paylaştı.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bipin Rawat kimdir?

Bipin Rawat, Hindistan ordusunun en üst düzey yetkilisi. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı danışmanı. Geçen yıl ordu komutanı olarak emekli olduktan sonra yeni görevini üstlenmişti.