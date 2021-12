Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan askeri helikopterin düştüğü açıklandı.

Hindistan Hava Kuvvetleri de Twitter'da yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın bulunduğu IAF Mi-17V5 tipi helikopterin Tamil Nadu yakınlarında düştüğünü duyurdu.

An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu.

An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.