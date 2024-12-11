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Dünya
AA 11.12.2024 08:21

Heyet Tahrir Şam lideri Şera: Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız

Suriye'deki Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), ülkede savaş suçuna karışanların peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Suriye halkına işkence eden üst düzey faillerin isimlerini içeren ilk listeyi yakında duyuracaklarını" bildirdi.

Heyet Tahrir Şam lideri Şera: Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız

HTŞ'nin başını çektiği operasyon odasından yapılan yazılı açıklamaya göre Şera, "Suriye halkına işkence eden güvenlik ve ordu yetkilileri ile suçluların ve katillerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak için kararlıyız." ifadesini kullandı.

Şera, "Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız. Kaçtıkları ülkelerde dahi bu suçluları takip ederek, hak ettikleri cezayı almalarını sağlayacağız. Suriye halkına işkence eden üst düzey faillerin isimlerini içeren ilk listeyi yakında duyuracağız." açıklamasında bulundu.

Savaş suçluları hakkında bilgi sunanlara da ödül vereceklerini bildiren Şera, devrilen Baas rejimi askerlerine af çıkardıklarını da hatırlattı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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