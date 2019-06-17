Terör örgütü YPG/PKK’nın Fırat'ın doğusunda işgal altında tuttuğu Haseke'de, sözde istihbarat merkezi olarak kullandığı binaya düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 terörist öldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütünün sözde istihbarat merkezine düzenlenen saldırı sırasında, çok sayıda teröristin toplantı halinde olduğu öğrenildi.

Kaynaklar saldırıda en az 5 teröristin öldüğünü, 10'dan fazla teröristin de yaralandığını aktardı.

Terör örgütünün son 1 ayda Rakka, Deyrizor, Haseke, Kamışlı ve Rasulayn’da çıkardığı yangınlarda Arap ailelere ait 54 bin dönüm buğday ekili alan yanmıştı.

Örgüt, Suriye'nin 3'te 1'ini işgalinde tutuyor.

Kaynak: TRT Haber