Terör örgütü YPG/PKK’nın Fırat'ın doğusunda işgal altında tuttuğu Haseke'de, sözde istihbarat merkezi olarak kullandığı binaya düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 terörist öldü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütünün sözde istihbarat merkezine düzenlenen saldırı sırasında, çok sayıda teröristin toplantı halinde olduğu öğrenildi.
Kaynaklar saldırıda en az 5 teröristin öldüğünü, 10'dan fazla teröristin de yaralandığını aktardı.
Terör örgütünün son 1 ayda Rakka, Deyrizor, Haseke, Kamışlı ve Rasulayn’da çıkardığı yangınlarda Arap ailelere ait 54 bin dönüm buğday ekili alan yanmıştı.
Örgüt, Suriye'nin 3'te 1'ini işgalinde tutuyor.
Kaynak: TRT Haber