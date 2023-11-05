Parçalı Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2023 18:10

Hamburg Havalimanı'nda aprona giren silahlı kişi gözaltına alındı

Hamburg Havalimanı’nda çocuğunu rehin alarak aracıyla aprona giren silahlı bir kişi gözaltına alındı.

Hamburg Havalimanı'nda aprona giren silahlı kişi gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, Hamburg Havalimanı'nda dün yerel saatle 20.00 civarında 4 yaşındaki kızının da bulunduğu aracıyla kapıyı kırarak aprona giren, havaya iki el ateş eden ve aracının camından molotofkokteyli fırlatan silahlı kişinin neden olduğu "rehine olayının" sona erdiği, kızıyla birlikte aracından inen şüphelinin direnmeden gözaltına alındığı ve kızın durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Olayın ardından uçak trafiği durdurulan havalimanında, dün toplamda 27 uçak seferiyle 3 bin 200 yolcunun etkilendiği belirtilmişti. 139'u gidiş ve 147'si geliş olmak üzere toplam 286 seferin planlandığı bugün de 126 seferin iptal edildiği, 5 seferin diğer havaalanlarına yönlendirildiği ve yeni iptaller ve gecikmeler olabileceği açıklandı.

Polis kaynaklarına göre, "rehin alma olayı" velayet anlaşmazlığından kaynaklandı. Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayan baba aracıyla Hamburg Havalimanı'na gelmeden önce, anne polisi arayarak eşinin çocukla birlikte havalimanına gittiğini haber verdi.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Netanyahu: Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:36
İsrail, Lübnan’da içinde çocukların da bulunduğu sivil bir aracı vurdu
19:32
Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
19:08
Depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı
19:03
Yunanistan'da Filistin'e destek eylemi yapıldı
18:32
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi
18:24
Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor
Malatya'da patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor
Malatya'da patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor
FOTO FOKUS
İsrail yine mülteci kamplarını vurdu
İsrail yine mülteci kamplarını vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ