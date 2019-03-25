Hamas Lideri İsmail Heniyye, Trump'ın Golan kararıyla ilgili, "Golan Tepeleri, Suriye topraklarının bölünmez bir parçası olarak kalmaya devam edecektir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın Golan kararına, "Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir" dedi.
Hamas Lideri İsmail Heniyye, Trump'ın Golan kararıyla ilgili, "Golan Tepeleri, Suriye topraklarının bölünmez bir parçası olarak kalmaya devam edecektir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...