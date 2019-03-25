Dünya

Abbas: Golan Tepeleri kararı meşru değildir

25 Mart 2019 Pazartesi 21:10 - Son Güncelleme 25 Mart 2019 Pazartesi 21:36

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın Golan kararına, "Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir" dedi.

Hamas Lideri İsmail Heniyye, Trump'ın Golan kararıyla ilgili, "Golan Tepeleri, Suriye topraklarının bölünmez bir parçası olarak kalmaya devam edecektir." dedi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler: mahmud abbas Trump golan tepeleri israil hamas

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