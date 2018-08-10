Hamas İsrail'in, kültür merkezine saldırısına tepki

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu kültür merkezlerini kasıtlı bombardımana tutmasının, kültüre karşı ateş ve barutla savaşan geri kalmışlık dönemlerine ait vahşice bir davranış olduğunu belirtti.

Kasım, içinde Mısır toplumuna ait bir binanın da bulunduğu kültür merkezine yönelik saldırının, Mısır'ın Gazze'deki çabalarını sabote etme girişimi ve İsrail'in tüm Arapların düşmanı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı yazılı açıklamada, hedef alınan binayı Hamas'ın iç güvenlik güçlerinin de kullandığını ve bu yapıda Hamas yetkililerinin ofislerinin olduğunu savundu.

Adraee, İsrail'in saldırılarının Hamas tarafından Biru's Sebi (Beer Şeva) tarafına atılan roketlere misilleme olarak düzenlendiğini kaydetti.

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'ni hedef aldığı olayda 18 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğu ve bir Filistinlinin şehit olduğunu, 30 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından itibaren Gazze'de 150’den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu, buna karşın Gazze'den İsrail tarafına 180 roket atıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden 30'unun "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise İsrail bölgelerindeki açık alanlara isabet ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA