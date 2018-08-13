  • 13 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.916
    EURO 7.883
  • BIST 91259.4
    ALTIN 265.164
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hamaney'den ABD ile doğrudan görüşmeye yasak

Hamaney'den ABD ile doğrudan görüşmeye yasak

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Amerika vaatlerine hiçbir zaman sadık kalmaz" diyerek, ABD ile doğrudan görüşme yapılmasını yasakladığını açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hamaneyden ABD ile doğrudan görüşmeye yasak

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ayki Tahran ile ön koşulsuz görüşmeler yapma teklifini reddederek, ABD ile doğrudan görüşme yapılmasını yasakladığını belirtti.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre Hamaney, "Amerika ile herhangi bir görüşme yapmayı yasaklıyorum. Amerika hiçbir zaman görüşmelerde vaatlerine sadık kalmaz. Sadece boş sözler verir ve görüşmelerde elde etmeyi hedeflediği şeylerden asla geri adım atmaz" dedi.

ABD-İran krizi

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çektiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başlamıştı.

ABD'nin İran yaptırımları

ABD'nin ilk aşama yaptırımları, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarının ithalini engelliyor.

Buna göre, para birimi tümen üzerinden ülke dışında gerçekleşecek önemli işlemlere kısıtlamalar uygulanacak.

Ayrıca, ambargoyla ABD'ye İran tarafından yapılan el yapımı halı ve Şam fıstığı ihracatının da önü kesiliyor.

İran'ın dış borcuna bağış yapılması ve satın alınmasına yaptırımlar kapsamında yasak getiriliyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, Trump, nükleer, iran, Hamaney, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER