Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AFP, AA
Haiti'de deprem
Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Port-au-Prince'de de hissedilirken, halk korku içinde sokaklara döküldü.
Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremin ardından maddi hasar meydana geldiği belirtiliyor.
Depremin merkez üssü 12 kilometre kuzeydoğudaki Saint-Louis du Sud şehri olurken, deprem başkent Port-au-Prince'de de hissedildi. Halk korku içinde sokaklara döküldü.
Etiketler: Deprem Son Dakika
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