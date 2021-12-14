Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AP
Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: En az 40 ölü
Haiti'de akaryakıt tankeri patladı. En az 40 kişinin öldüğü duyuruldu.
Haiti'nin eski başbakanı Claude Joseph, ülkenin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patladığını açıkladı.
Joseph, patlamada 40'tan fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Onlarca yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Olayla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.
Etiketler: Haiti Son Dakika
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