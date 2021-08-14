ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.

Depremde ilk belirlemelere göre 29 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer can kayıplarının artmasından endişe ediyor.

Başkentin güneyindeki yerleşim yerlerinde bazı binaların yıkıldığı, birçok binada da ağır hasarlar oluştuğu öğrenildi.

Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekipler yönlendirildi.

Tsunami uyarısı kaldırıldı

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısı bir süre sonra kaldırıldı.

Olağanüstü hal ilan edildi

Haiti Başbakanı Ariel Henry, depremin çok büyük yıkıma neden olduğunu söyledi, deprem bölgesinde bir ay olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

ABD, Haiti'ye yardım gönderecek

ABD Başkanı Joe Biden, Haiti'deki depremden etkilenenlere yardım gönderilmesine onay verdi.

Haiti Depremi

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.