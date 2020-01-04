Hafter güçleri, Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesine gece saatlerinde saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 20 kişi öldü. Bu kişilerin arasında Ulusal Mutabakat Hükümetine (UHM) bağlı güçler de bulunuyor. Yaralanan çok sayıda kişi bölgeden çıkarıldı.

Hadbe bölgesine giden yollar ise kapatıldı.

Kaynak: TRT Haber