Dünya
Hafter'e ait savaş uçakları Hadbe'de askeri okula saldırı düzenledi04 Ocak 2020 Cumartesi 23:50 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 00:18
Hafter'e ait savaş uçakları, Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 20 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Hafter güçleri, Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesine gece saatlerinde saldırı düzenledi.
Saldırıda en az 20 kişi öldü. Bu kişilerin arasında Ulusal Mutabakat Hükümetine (UHM) bağlı güçler de bulunuyor. Yaralanan çok sayıda kişi bölgeden çıkarıldı.
Hadbe bölgesine giden yollar ise kapatıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: trablus son dakika saldırı hafter