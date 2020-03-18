Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin roket saldırısında Nesrin bin Hamid adında bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda ayrıca 3 çocuk da yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Trablus’un Bab bin Gaşir bölgesine düşen roketin Nesrin bin Hamid yönetimindeki otomobile isabet ettiği, araçtaki kızı ve yeğeninin de yaralandığı aktarıldı.

Başkent Trablus'un güneyinde sabahtan bu yana UMH birlikleri ile Hafter milisleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Akşam saatlerinde Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düşen havan topu mermileri de 3 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.