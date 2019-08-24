Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler uluslararası sivil uçuşların yapıldığı Mitiga Havalimanı'nı sabah saatlerinde grad füzeleri ile hedef aldı.

Mitiga Havalimanı yetkilileri, saldırının ardından uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Hafter milislerinin saldırılarında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, havalimanında bulunan sivil araçlar zarar gördü.

Libya'nın başkenti Trablus'taki tek havalimanı olan Mitiga, Hafter milislerinin saldırıların sık sık hedefi oluyor.

4 aydan fazla bir süredir kayda değer bir başarı elde edemedi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Hafter güçleri, Trablus saldırısının başlangıcından bu yana geçen 4 ayı aşkın sürede kayda değer bir başarı elde edemedi.

Kaynak: Al Ahrar