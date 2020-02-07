Libya'da ateşkese yanaşmayan Hafter güçleri saldırılarını sürdürüyor. Darbeci Hafter, başkent Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı hedef almaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurdu. Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu.

Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı’nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

Libya halkı ateşkes bekliyor

Darbeci general, Libya'da ateşkes için yapılan neredeyse tüm görüşmelere katılıyor ancak bunlar sonuçsuz kalıyor.

Hafter, alan olarak geniş bir bölgeyi kontrol etse de nüfus, daha çok meşru hükümetin elindeki yerlerde toplanmış durumda.

Bu nedenle Trablus, halen Hafter'in en önemli hedefi konumunda. Çünkü Trablus demek, bir yerde Libya demek.

Hafter, sosyal medya hesaplarından, Libya halkı için mücadele ettiğini iddia etse de sivil halkı öldürmekten vazgeçmiyor. 2020 yılının henüz 2'nci ayında, Hafter milislerinin kurşunları, 6 çocuğun ölümüne neden oldu.

Yorgun Libya halkı ise zayıf bir umutla ateşkes bekliyor.