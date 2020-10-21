Haber Giriş: Kaynak: AA
Gürcistan'da soyguncu bankadakileri rehin aldı
[Fotoğraf: DHA]
Gürcistan'ın Zugdidi kentinde banka soymaya çalışan bir saldırganın, çok sayıda kişiyi rehin aldığı açıklandı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Zugdidi kentinde bir bankaya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, silah tehdidiyle banka çalışanlarını rehin aldığı belirtildi.
Açıklamada, olay yerine polis özel kuvvetlerinin gönderildiği ve rehineleri kurtarmak için operasyon başlatıldığı kaydedildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, sokak ve caddeleri ulaşıma kapattı.Operasyon devam ediyor.
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