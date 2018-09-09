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Gürcistan'da ayrılıkçı Abhazya'nın sözde Başbakanı trafik kazasında öldü

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya'nın sözde Başbakanı Genadi Gagulia'nin trafik kazasında öldüğü açıklandı.

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Gürcistanda ayrılıkçı Abhazyanın sözde Başbakanı trafik kazasında öldü

Gürcistan basınında yer alan haberlerde, Gagulia'nin Gudauta bölgesindeki trafik kazasında öldüğü belirtildi.

Gagulia ile aynı araçta bulunan 2 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: gürcistan, gagulia, Abhazya
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