Gürcistan'da ayrılıkçı Abhazya'nın sözde Başbakanı trafik kazasında öldü

Gürcistan basınında yer alan haberlerde, Gagulia'nin Gudauta bölgesindeki trafik kazasında öldüğü belirtildi.
Gagulia ile aynı araçta bulunan 2 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya'nın sözde Başbakanı Genadi Gagulia'nin trafik kazasında öldüğü açıklandı.
Gürcistan basınında yer alan haberlerde, Gagulia'nin Gudauta bölgesindeki trafik kazasında öldüğü belirtildi.
Gagulia ile aynı araçta bulunan 2 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA