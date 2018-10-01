Güney ve Kuzey Kore sınırında bulunan 1 milyon mayın temizleniyor

Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki ülke arasındaki gerilimi düşürme ve güveni tekrar inşa etme konusunda varılan mutabakat çerçevesinde, sınırdaki mayınların imha edileceğini duyurdu. Sınırdaki mayınlar, 20 gün içinde imha edilecek.

Söz konusu mutabakata geçen ay Pyongyang kentinde iki ülke lideri arasında yapılan zirvede varılmıştı.

Bu mutabakat, 250 kilometre uzunluğunda, mayınların temizlendiği sınırda ortak güvenlik bölgesi olarak adlandırılan yerlerdeki silahlar ve sınır güvenlik kulübelerinin de ileride kaldırılmasını öngörüyor.

Sınır bölgesinde, 1 milyona yakın kara mayını olduğu tahmin ediliyor.

İki ülke arasında yakınlaşma

PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları ile birlikte Kuzey ve Güney Kore arasında verilen barış mesajlarının ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Pyongyang'de bir araya gelmişti.

Moon ve Kim, ilk kez 27 Nisan 2018'de iki ülke sınırındaki Panmunjom Köyü'nde görüşmüş ve bu toplantı sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon, 27 Nisan'daki görüşmede Kim'in isteği üzerine Kim'le el ele tutuşup önce sınırın Kuzey Kore tarafına geçmiş, ardından Güney Kore tarafına geri dönmüştü.

İki lider, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta ve 20 Eylül'de de bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Kaynak: Euronews