Güney Kore'de bir robot aşırı iş yükü nedeniyle intihar etti

Olay 20 Haziran'da saat 16:00 civarında meydana geldi.

Robotu "canına kıymadan" birkaç dakika önce gören görgü tanıkları, 'Robot Süpervizörü' lakaplı robotun garip davrandığını ve "sanki orada bir şey varmış gibi tek bir noktada daireler çizdiğini" söyledi.

Kaliforniya merkezli bir şirket olan Bear Robotics tarafından üretilen robotun parçaları, belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderildi ancak robotun bu dengesiz davranışının nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor.

Diğer robotlardan daha yetkindi ve daha fazla çalışıyordu

Robotun bir çalışan kartı bile vardı ve tıpkı diğer çalışanlar gibi sabah 9'dan akşam 4'e kadar çalışıyordu.

Ancak tek bir katla sınırlı olan çoğu robotun aksine, bu robot katlar arasında kolayca dolaşabiliyor ve hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabiliyordu.

Gumi şehir yetkilisine göre, robot günlük belge teslimatlarına, şehir tanıtımına yardımcı oldu ve resmi olarak belediye binasının bir parçasıydı.

Yerel medyada iş yükünün robotun arızasıyla bir ilgisi olup olmadığını soran başlıklar yayınladı.

Olay, ülkenin ilk robot intiharı olarak etiketlendi.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında atanan Robot Supervisor, şehirde kullanılan türünün ilk örneklerinden biriydi.

Uluslararası Robotik Federasyonu, Güney Kore'nin dünyadaki en yüksek robot yoğunluklarından birine sahip olduğunu ve her on insan çalışanına bir endüstriyel robot düştüğünü söylüyor.

Belediye meclisinin başka bir robotu alıp almayacağı sorulduğunda, yetkili şu anda "terk edilen" Robot Supervisor'ın yerini alacak bir plan olmadığını söyledi.

Bu, bir robotun zamansız bir sonla karşılaşmasının ilk örneği değil.

2017'de Washington, DC'de çalışan Steve adlı bir güvenlik robotunun bir çeşmede boğulduğu açıklandı. O zaman da olay için robot intiharı denmişti.

Ancak detaylı araştırma sonucunda, robotun gevşek bir tuğla yüzeyde kaydıktan sonra çeşmeye daldığı ortaya çıktı.