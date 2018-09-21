Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'den olumlu zirve değerlendirmesi

Üç günlük Kuzey Kore ziyaretinin ardından ülkesine dönen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim'in, ABD'nin benzer güvenlik garantisi vermesi karşılığında ülkesinin nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda adımlarını hızlandırmaya hazır olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir tarihte ikinci bir zirve gerçekleştirmek istediğini aktardı.

Moon, "Kim, erken bir tarihte nükleer silahların tamamen yok edilmesi ile ekonomik kalkınmaya odaklanma isteğini ifade etti" dedi.

Kim Jong un'un mesajını Trump'a ileteceğim

Kim'in, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun nükleer silahlar konusundaki görüşmeler için Kuzey Kore'ye ziyarette bulunmasını istediğini de aktaran Moon, gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için gideceği New York'ta, Trump ile görüştüğünde kendisine, Kuzey Kore liderinin "özel bir mesajını" ileteceğini dile getirdi.

İki liderin, dün, Pyongyang'daki zirvenin ikinci gününde yayınladıkları ortak bildiriye değinen Moon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüştüğümüz konular arasında ortak bildiriye dahil etmediğimiz öğeler var. Bunları ayrıntılarıyla ABD'ye iletmeyi planlıyorum. ABD'nin, bizim Kuzey Kore'ye iletmemizi istediği şeyler var. Diğer yandan, Kuzey Kore'nin de bizim ABD'ye iletmemizi istediği şeyler var. Kuzey Kore ile ABD arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak için Trump ile görüştüğümde bu rolü inanarak üstleneceğim."

Moon ayrıca, Trump ile görüştüğünde, Kore Savaşı'nın resmi olarak sona erdiğini ilan edecek deklarasyonun yayınlanması konusunu da gündeme getireceğini sözlerine ekledi.

Kore Yarımadası'nda barış rüzgarları estiren zirve

Kim, üç günlük Kuzey Kore ziyaretinin son gününde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i Paekdu Dağı'nda ağırlamıştı. Moon, Paekdu Dağı ziyaretinin ardından ülkesine dönmek üzere Kuzey Kore'den ayrılmıştı.

Moon ve Kim, dün, iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü vermiş ve ortak bir bildiri yayınlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Ayrıca ortak bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları ifade edilmiş, iki ülkenin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı kaydedilmişti.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA