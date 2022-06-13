‘Sheep Fire’ ismi verilen yangın ABD'nin California eyaletindeki Angeles Ulusal Ormanı'nda yayılmaya devam ediyor.

Yaklaşık 775 dönüme yayılan yangının sadece %5’i kontrol altına alınabildi. Cumartesi akşamı başlayan yangının nedeni araştırılmaya devam ediyor.

Angeles Ulusal Orman sahası Los Angeles bölgesinin yaklaşık 23 mil dışında. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en kurak, yangına en yatkın alanlardan biri olarak biliniyor.

Yangınlar artık yıl boyu görülebiliyor

ABD Orman Servisi'nin Angeles Ulusal Ormanı itfaiye şefi Robert Garcia, "Güney California'da genelde Haziran ayı sonlarında ve sonbaharda bir yangın mevsimi yaşanıyordu. Ama şimdi yıl boyunca aktivite görüyoruz" dedi.

Güney Kaliforniya itfaiye yetkilileri, zorlu bir yangın sezonu konusunda şimdiden uyardı.



