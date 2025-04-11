Güney Afrika'daki helikopter kazasının sorumlusunun, penguen olduğu açıklandı

Helikopterin yaklaşık 15 metre yükseklikteyken, karton kutunun sağa doğru kayarak pilotun döngüsel pitch kontrol koluna düştüğü kaydedildi. Raporda, bunun üzerine hava aracının yuvarlandığı, motor kanatlarının yere çarptığı ve helikopterin sağ tarafı üzerine düştüğü ifade edildi. Kazada, “Hava aracındaki yolcuların hiçbiri yaralanmazken, penguen de zarar görmedi” denildi.

Kazanın, ülkenin güneydoğu kıyısı açıklarında hava araştırması yapmak üzere yapılan bir gezi sırasında Bird Adası'nda meydana geldiği bilgisi aktarıldı. Raporda, penguenin neden helikopterde olduğuna dair bir bilgi verilmezken, yalnızca araştırmayı yürüten bir uzmanın penguenin geri getirilmesini istediği ve pilotun bunu kabul ettiği belirtildi.

Havacılık otoritesi, pilotun kargo ile ilgili uygun prosedürleri izlemediğini tespit etti. Pilotun inceleme yaptığı fakat ‘risk değerlendirme formunda penguenin karton bir kutu içinde taşınma niyetini belirtmeyi ihmal ettiği’ bildirildi.

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi, ‘Penguen için güvenli bir muhafaza olmaması tehlikeli bir durum yarattı’ uyarısında bulundu.