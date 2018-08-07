Güneş'e ilk temas için geri sayım başladı

Güneş'in atmosferine daha önce hiçbir aracın gitmediği kadar yaklaşacak Parker Güneş Kaşifi aracıyla insanlık ilk kez bir yıldıza dokunacak ve Güneş hakkındaki gizemleri çözecek.

07 Ağustos 2018 Salı 10:36





