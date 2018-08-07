Güneş'e ilk temas için geri sayım başladı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "Parker Güneş Kaşifi" adı verilen otomobil büyüklüğündeki aracını 11 Ağustos'ta Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan Delta 4 roketiyle fırlatılacak. Fırlatma anı, NASA'nın internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Parker Güneş Kaşifi'nin, yıldızın korona adı verilen milyon derecelik atmosferinde Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.
Ever wonder what a spacecraft looks like tucked inside its protective capsule atop a rocket? Behold, @NASASun’s Parker #SolarProbe inside one half of its 62.7-foot tall fairing, ready to launch on Aug. 11 to touch the Sun: https://t.co/t10cYjbGEy pic.twitter.com/6wuMIQ1Qyu— NASA (@NASA) 1 Ağustos 2018
Çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışacak
Keşif aracının, Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtildi.
Aracın görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmak yer alıyor.
Kaşifin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor. Güneş'in aktif parçacıkları, yıldızdan fırlayarak uzaklaştıklarında ışık hızının yarısından fazlasına erişiyor.
Bilim insanları, aracın ısıyı kesen kalkanının, görevi mümkün kılacağını açıklıyor.
Kaynak: TRT Haber, NASA