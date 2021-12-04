Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güneş tutulması başladı
[Fotoğraf: NASA]
Güneş tutulması Türkiye saati ile 10.00'da başladı. 10.33 itibarıyla Ay; Dünya ve Güneş arasına girerek, güneş ışınlarını tamamen kapatıyor. Tam güneş tutulması en net şekilde Antarktika'dan izlenebiliyor.
Güneş tutulması başladı.
10.33 itibarıyla Ay; Dünya ve Güneş arasına girerek, güneş ışınlarını tamamen kapatıyor.
Tutulma 11.06'da sona erecek.
Tam güneş tutulması en net şekilde Antarktika'dan izlenebiliyor.
Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika'nın bazı bölgeleri de tutulmayı kısmi olarak gözlemleyebiliyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA sosyal medya hesabından tutulmayı canlı olarak yayınlıyor.
Tam güneş tutulması Türkiye'den izlenemiyor.
Etiketler: NASA
Son Haberler
- 10:51
- 10:54
- 10:32
- 10:27
- 10:51
Sıradaki Haber
Hollanda polisi OPCW'yi basmaya çalışan terör örgütü PKK yandaşlarını gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz