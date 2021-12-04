Güneş tutulması başladı.

10.33 itibarıyla Ay; Dünya ve Güneş arasına girerek, güneş ışınlarını tamamen kapatıyor.

Tutulma 11.06'da sona erecek.

Tam güneş tutulması en net şekilde Antarktika'dan izlenebiliyor.

Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika'nın bazı bölgeleri de tutulmayı kısmi olarak gözlemleyebiliyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA sosyal medya hesabından tutulmayı canlı olarak yayınlıyor.

Tam güneş tutulması Türkiye'den izlenemiyor.