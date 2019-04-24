Adolf Hitler’in doğum yeri olan Braunau am Inn Belediyesinin aşırı sağcı Başkan Yardımcısı Christian Schilcher, mültecileri "lağım faresine" benzeten şiirinin ortaya çıkması ve gelen sert tepkiler üzerine istifa etti.

Ülkenin iktidardaki ittifakının yarısını oluşturan göçmenlik karşıtı Özgürlük Partisi (FPÖ) üyesi olan Christian Schilcher, partisinin bölgesel gazetesinin Paskalya baskısında şiirini yayımladı.

Şiirde lağım farelerine benzetilen göçmenlerin kabul edildikleri ülkelerden çabucak asimile edilmeleri gerektiği söyleniyor ve yazıların altında uzun siyah sakalı ile şapkası olan bir fare çizimi görülüyor.

Ülke genelinde hem Christian Schilcher hem de Başbakan Sebastian Kurz aleyhine protesto gösterileri düzenlendi.

Tepkilerin ardından Twitter'dan açıklama yapan Başbakan Sebastian Kurz, "Irkçı ve çirkin şiirin yaptırımı olarak belediye başkan yardımcısının istifa etmesi en doğru adım oldu. FPÖ ve Başbakan Yardımcısı (Heinz Christian) Strache’nin tutumu yerinde ve doğru bir karar." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Strache de söz konusu şiirin, partinin görüşüyle bağdaşmayan yanlış bir davranış olduğunu ifade ederek, belediye başkan yardımcısının istifasının partiye verilecek zararı önleme açısından da doğru bir adım olduğunu söyledi.

Kaynak: CNN International, AA