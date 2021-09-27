Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 09.17'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan deprem tüm adada hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

Girit Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.https://t.co/GjnWHvQIGV pic.twitter.com/qSpaKvgylQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2021

Artçı sarsıntılar sürüyor

İlk depremin ardından bölgede en büyüğü 4,8 olan artçı sarsıntılar sürüyor.

Çöken binalarda mahsur kalanlar var

Yunan basınında yer alan haberlere göre, itfaiye birimlerine çöken binaların altında mahsur kalanlar olduğuna dair çağrı geldi.

Kandiye Arkalohori'de bir kısmı hasar gören kilisenin yıkıntıları altında bir kişinin mahsur kaldığı ve bölgedeki bazı elektrik direklerinin devrildiği vurgulandı.

1 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan enkaz altında kalan bir kişi, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yunan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, Arhanon Asterusion Belediye Başkanı Manolis Kokosalis, görev bölgesindeki su borularında ve binalarda hasar olduğunu dile getirdi.