Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Girit Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 09.17'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Deprem Son Dakika Yunanistan
Sıradaki Haber
Japonya'da olağanüstü halin kaldırılması gündemde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz