Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gece yarısından itibaren Gazze'de 8 kişi şehit oldu
[Fotoğraf: AA ]
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Gazze İsrail Filistin Devleti
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