Gazze'de BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na bağlı kurumlarda genel grev

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı kurumlarda, mali kriz yaşayan ajansın çok sayıda personelini işten çıkarma kararını protesto amacıyla genel grev ilan edildi.

13 bin çalışan iş bıraktı

UNRWA Çalışanları Birliği Başkanı Emir el-Mishal, UNRWA'ya bağlı sağlık kurumları ve tedarik merkezlerinde, ajansın faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmesi ve çok sayıda çalışanın iş akdini feshetmesine tepki gösterilerek iş bırakıldığını söyledi.

Bugün 13 bin çalışanın iş bıraktığını belirten Mishal, UNRWA çalışanların işten çıkarma kararını iptal ederek, taleplerine cevap verene kadar eylemleri sürdüreceklerini açıkladı.

ABD'nin yardımları askıya alması mali krize yol açtı

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

Ajansın Acil Durum Programı kapsamında çalışan 113'ü Gazze, 154'ü Batı Şeria'dan 250 kişinin geçici iş akdinin yenilenmeyeceği, yaklaşık 900 kişinin de 2018 yılı sonuna kadar kısmi çalışmaya sevk edildiği belirtilmişti.

Mishal daha önce yaptığı açıklamada, UNRWA bünyesinde bu yıl sonuna kadar yaklaşık bin çalışanın işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, bazı çalışanların herhangi bir gerekçe belirtilmeden iş akdinin daimiden geçiciye dönüştürüldüğünü söylemişti.

Kaynak: AA