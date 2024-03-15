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AA
HABER GİRİŞ
15.03.2024 14:40
, 15.03.2024 14:41
SON GÜNCELLEME
15.03.2024 14:41
Gazze'de son 10 günde 859 Filistinli öldürüldü
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 859 Filistinliyi öldürdü
Ayrıntılar geliyor...
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