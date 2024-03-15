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Dünya
AA 15.03.2024 14:40

Gazze'de son 10 günde 859 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 859 Filistinliyi öldürdü

Gazze'de son 10 günde 859 Filistinli öldürüldü

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