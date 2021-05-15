Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazze'de şehit sayısı 145'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı" açıklamasını yaptı.
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