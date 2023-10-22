Açık 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2023 19:52

Gazze’de hastanelerdeki yakıt sıkıntısı 1100 böbrek hastasının hayatını tehdit ediyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, hastanelere yakıt temin edilmemesinin 38’i çocuk, 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edeceğini bildirdi.

Gazze’de hastanelerdeki yakıt sıkıntısı 1100 böbrek hastasının hayatını tehdit ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı bir açıklamada konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38’i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edeceğini vurgulayan Kudra, hastanelere ve ambulanslara yakıt sağlanması için çağrı yaptı.

"Sağlık çalışanları olağan dışı silahlar kullanıldığını tespit etti"

Kudra, açıklamasında ayrıca sağlık ekiplerinin, ölü ve yaralıların vücutlarında ciddi yanıklara neden olan "olağan dışı silahlar kullanıldığını" tespit ettiğini de kaydetti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada da Mısır'dan Refah Sınır Kapısı'nı açması, yardımların girişi ile yaralıların çıkışını güvence altına alması istendi.

ETİKETLER
Gazze Yakıt
Sıradaki Haber
İsrail’i eleştiren Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, gelen tepkilerin ardından istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:05
Ürdün Kralı'ndan "savaşı durdurması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması" çağrısı
19:19
İsrail’i eleştiren Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, gelen tepkilerin ardından istifa etti
19:16
Hatay'da balıklar karaya vurdu
20:07
İsrail ordusu: Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır’a ait bir noktayı "yanlışlıkla" vurduk
19:12
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak, Mısır'a ulaştı
19:00
Batman’da kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı
Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Seyir halindeki vinçten fırlayan lastik trafikte metrelerce ilerledi
Seyir halindeki vinçten fırlayan lastik trafikte metrelerce ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ