Gazze'de bir gönüllü sağlık görevlisi şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gönüllü sağlık görevlisi Abdullah el-Kıtati'nin şehit olduğunu belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde 25 Filistinlinin de yaralandığını, onlarcasının da gazdan etkilendiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin saldırılarında 159 kişi hayatını kaybetti

Kıtati'nin şehit olmasıyla 30 Mart'tan bu yana İsrail askerlerinin müdahalesinde can kaybı 159'a yükseldi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından "Özgürlük ve Hayat" ismi verilen 20'nci cuma gösterilerine katılmak için Gazze'de yaşayan Filistinliler İsrail sınırına gitti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA