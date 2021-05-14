İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini duyurdu.

AA saldırıları canlı yayında aktarıyor

Anadolu Ajansı, Gazze'ye düzenlenen saldırıları canlı yayınla aktarıyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırıyor. https://t.co/Wg9rDI5kCq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 13, 2021

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

Ölü ve yaralı sayısı netleşmedi

Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

[Fotoğraf: AA]

İsrail'in zamanlaması dikkat çekti

İsrail ordusunun, açıklamayı 14 Mayıs'ın ilk dakikalarında yapması dikkat çekti.

İsrail 73 yıl önce 14 Mayıs'ta kurulduğunu "resmen" ilan etmişti.