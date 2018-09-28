Gazze sınırında 5 Filistinli şehit oldu 75 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu şehit sayısı 5'e yaralı sayısı 75'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki İyad Halil eş-Şair, 14 yaşındaki Muhammed Nayif el-Havm, 24 yaşındaki Muhammed Şahsa, 32 yaşındaki Muhammed Velid Mustafa Heniyye ve kimliği henüz belirlenemeyen 12 yaşlarındaki bir çocuğun şehit edildiğini belirtti.

Yaralı sayısının 2'sinin durumu ağır olmak üzere 75'e ulaştığını aktaran Kudra, yaralılardan 22'sinin çocuk, 4'ünün ilk yardım görevlisi ve 3'ünün gazeteci olduğu bilgisini paylaştı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA