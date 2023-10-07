Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılarda 200 kişi öldü

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda ölü sayısı 200'e yükseldi.
Ülke genelinde yaralı sayısı 1100'ü geçti.
"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin yaralandığını belirtmişti.