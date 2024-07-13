Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırısında 90 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalcilerin Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki vatandaşlara ve yerinden edilmiş kişilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda 90 kişi şehit oldu ve 300 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenlemiş, bombardımanda en az 50 Filistinli ölmüş onlarcası da yaralanmıştı.

Filistin yönetimi: El-Mevasi "katliamı" Filistin halkına yönelik soykırımın devamıdır

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, Mevasi'de 71 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı "katliam" olarak niteledi.

Ebu Rudeyne, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 350'yi aşkın kişinin öldüğü veya yaralandığı saldırının, Filistin halkının, savaşın başından bu yana maruz kaldığı soykırımın devamı olduğunu vurguladı.

"Mevasi saldırısından, Filistin halkına karşı kanlı katliamlar işleyen İsrail'e silah ve maddi destek vermekte ısrar ederek tüm uluslararası kararları çiğneyen ABD'nin sorumlu olduğunu" ifade eden Ebu Rudeyne, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası toplumu bu katliamları durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh ise yaptığı açıklamada, Gazze'de insan ve yapılar dahil olmak üzere her şeyin soykırım ve etnik temizliğe maruz kaldığını belirtti.

Yüz binlerce kişinin sığındığı ve güvenli olduğu iddia edilen Mevasi'de işlenen suçun, tarihte işlenen en tehlikeli savaş suçlarından olduğunu kaydeden Futuh, her gün onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden İsrail'i silah ve akıllı bombalarıyla destekleyen ABD'nin sorumlu olduğunu dile getirdi.

Fetih Hareketinden yapılan açıklamada da "kanlı katliamın, sömürgeci işgal sisteminin suç eğiliminin boyutunu gösterdiğine" vurgu yapıldı.

Açıklamada, sömürgeci işgal sisteminin terörü ve kana susamışlığına karşı tam bir sessizlik içindeki dünya ülkelerinin söz konusu saldırıyla büyük bir sınavdan geçtiği kaydedildi.