Engie’dan yapılan açıklamaya göre, Gazprom, "taraflar arasında sözleşmenin uygulanması konusundaki anlaşmazlığı” gerekçe göstererek Fransa’ya gaz sevkiyatında derhal kısıtlamaya gideceği konusunda bilgilendirme yaptı.

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından Gazprom'un Rusya’dan Fransa’ya gaz sevkiyatında ciddi ölçülerde kısıtlamaya gittiği belirtilen açıklamada, Fransa'ya gaz akışını son zamanlarda ayda 1,5 teravat saate düşürdüğüne işaret edildi.

Şirket, temmuzdan itibaren Rus gazının ithalatının, gaz tedariklerinin yüzde 4'ünü oluşturduğunu açıklamıştı.

Engie şirketi, elektrik tedariğinin yanı sıra gaz konusunda Fransa'nın ana sağlayıcısı konumunda yer alıyor.

Öte yandan Fransız otoriteleri gaz stoklarının yüzde 90 doluluk seviyesine ulaştığını açıklasa da Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Rusya'nın gaz akışını kesmesi ve tüketimin artması durumunda ülkede kışın gaz sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.