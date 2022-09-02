Rusya, Avrupa’ya en çok gaz gönderilen hattı tamamen kesti.

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akımı 1'de arıza meydana geldiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rutin bakım işlemleri sırasında sızıntı tespit edildi ve Kuzey Akım 1 boru hattı "tamir yapılana kadar” kapalı kalacak.

Gazprom, onarım sürecine ilişkin zaman bilgisi vermezken, gaz akışının ne kadar süreyle durdurulduğu da merak konusu oldu.