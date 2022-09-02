Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AP, Reuters
Gazprom: Arıza onarılana kadar Avrupa'ya gaz akışı tamamen durdu
[Fotograf: Reuters]
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattındaki arıza onarılana kadar Avrupa'ya gaz akışının tamamen durduğunu açıkladı.
Rusya, Avrupa’ya en çok gaz gönderilen hattı tamamen kesti.
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akımı 1'de arıza meydana geldiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, rutin bakım işlemleri sırasında sızıntı tespit edildi ve Kuzey Akım 1 boru hattı "tamir yapılana kadar” kapalı kalacak.
Gazprom, onarım sürecine ilişkin zaman bilgisi vermezken, gaz akışının ne kadar süreyle durdurulduğu da merak konusu oldu.
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