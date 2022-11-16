Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi paylaşıldı.

Bildirgede, "Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz." ifadesi kullanılarak, tarafların anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulamasının önemli olduğuna dikkat çekildi.

"Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı"

Nükleer silahların kullanımının kabul edilemeyeceği vurgulanan bildirgede, "Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." mesajı verildi.

Gıda güvenliği endişesi

Bildirgede, "küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyulduğu" belirtilerek özellikle "kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler alınması" taahhüt edildi.