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Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, Fransa’dan dönen bir kişide ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Fransız Polinezyası Başkanı Edouard Fritch, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının hafta sonu Paris'ten dönen Fransız Polinezyası’nın Fransa Ulusal Meclisi üyesi Maina Sage’de tespit edildiğini açıkladı.
Başkan Fritch, Fransa’daki temasları sırasında virüse yakalanan Fransa Kültür Bakanı Franck Riester ile görüşen Sage’nin evinde tecrit altında olduğunu söyledi.
Yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alan Fransız Polinezyası, ülkeye giren yabancılardan Kovid-19 taşımadıklarını gösteren sağlık belgesi istiyor.
Etiketler: Fransız Polinezyası koronavirüs kovid-19Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 03:11
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