Fransız kadınlarının 4'te 1'i dışarı yalnız çıkamıyor

Ulusal Suçla Mücadele Gözlemevinin yıllık raporuna göre, kadınların yüzde 26’sı, erkeklerin ise yüzde 6’sı güvenlik endişesi nedeniyle dışarı artık yalnız çıkmıyor.

Kadın ve erkeklerin birlikte değerlendirildiği araştırma, özellikle akşam tek başına sokağa çıkmak istemeyenlerin yüzde 17 oranında olduğunu gösterdi.

Şiddete maruz kalanlarda oran daha fazla

Yine aynı araştırmaya göre, şiddete maruz kalıp gaspa uğrayanlar içinde bu oran yüzde 90’a çıkıyor.

Kadın ve erkeklerin birlikte değerlendirildiği araştırmada, özellikle akşam ve başkent Paris’te tek başına sokağa çıkmak istemeyenlerin oranı yüzde 21.

Kaynak: Euronews